В Совфеде рассказали о лицемерии США в отношении БРИКС Пушков: США отрицают конкуренцию с БРИКС, чтобы «сохранить лицо»

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Алексей Пушков

Белый дом пытается «сохранить лицо», когда заявляет, что не видит в БРИКС геополитического конкурента, такое мнение в Telegram высказал член Совфеда Алексей Пушков. По словам сенатора, БРИКС неизбежно будет играть геополитическую роль. Он также процитировал зарубежные СМИ, отдающие должное объединению.

О том, что в Вашингтоне не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника. Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль, — подчеркнул Пушков.

Он указал на единодушный отказ стран — членов БРИКС и всех кандидатов в это объединение поддержать антироссийские санкции Запада. Это «уже есть акт геополитики», считает сенатор, как и призывы отказаться во взаимных расчетах от доллара.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «многомесячные интриги» Запада в целях помешать проведению саммита стран БРИКС не сработали. По ее мнению, «отрезвляющим фактором» в отношении действий западных стран для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки.