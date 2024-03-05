В Совфеде раскрыли последствия утечки разговора немецких офицеров для Киева Сенатор Бондарев: утечка разговора офицеров ФРГ затормозит передачу ракет Киеву

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Виктор Бондарев

Очень правильно и грамотно, что разговор немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост был слит в Сеть, став достоянием европейской общественности и вызвав скандал, высказался в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Виктор Бондарев. По его мнению, теперь это как минимум затормозит передачу Украине ракет Taurus, о которых упоминали военные ФРГ.

Очень правильно и грамотно было сделано то, что информация о ракетах Taurus и их возможном применении была слита в СМИ и стала достоянием европейской общественности, вызвав скандал. Ведь такая реакция вызвала бурное обсуждение, и теперь как минимум это затормозит передачу данных ракет украинцам. Западные СМИ именуют подобные утечки информационной войной, — заявил Бондарев.

Сенатор обратил внимание на реакцию западных СМИ, которые назвали случившееся разведывательной «операцией Путина». Бондарев подчеркнул, что «подковерные интриги» офицеров бундесвера — это правда, а не выдумки, при этом Россию пытаются обвинить чуть ли не в информационной диверсии. Как отметил член Совфеда, на Западе привыкли, чтобы разведданные «отправлялись на столы» высокопоставленных чиновников, а не становились достоянием общественности.

Бондарев также заявил о планах других недружественных стран, некоторые из которых открыто говорят о своем отношении к России. По его словам, эти тайные планы всегда известны российским спецслужбам, но развединформация об этом не афишируется по ряду причин.

Имеются и тайные планы, которые также постоянно становятся известны нашим спецслужбам, и лишь часть таких планов становится достоянием общественности, остальные же данные анализируются нашими разведслужбами, продумываются и реализуются способы эффективной борьбы с угрозами. Поэтому абсолютно правильно, что вся добытая развединформация не должна становиться достоянием СМИ. Иногда публичное распространение может даже навредить безопасности, спровоцировать врага или ускорить негативные процессы. Все-таки разведка — это дело тайное и деликатное, — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что в утечке разговора немецких офицеров виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС ФРГ Франк Грефе. По информации западных СМИ, в тот момент он находился в Сингапуре, где и подключился к беседе через незащищенную сеть. Об этом свидетельствует запись самого разговора. Во время беседы Инго Герхартц здоровается с участниками и спрашивает: «Грефе, ты сейчас в Сингапуре?», на что тот отвечает положительно.