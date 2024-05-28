В Совфеде прокомментировали отработку ядерных ударов НАТО по России Сенатор Джабаров: Россия может отразить любой ядерный удар НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия может отразить любой ядерный удар НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, страна разворачивает тактическое ядерное оружие из-за отработки ядерных ударов государств Североатлантического альянса по территории страны.

Сенатор отметил, что с учетом нынешней обстановки можно ожидать внезапный удар противника по границам России в любое время. Кроме того, НАТО очень близко подошло к ним.

Тем не менее упредить эти удары возможно, для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар, — объяснил Джабаров.

Также для этого создаются укрепленные районы, поскольку нужно избежать неожиданностей в виде атак стран НАТО по территории России, добавил сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России являются «абсолютно безответственными и провокационными». По его словам, на Западе нет единого мнения по вопросу атаки западным оружием по РФ.