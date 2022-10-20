В Совфеде предложили вернуться к двухлетней службе в армии Сенатор Джабаров предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Членам Совета Федерации предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «Парламентская газета». По словам российского сенатора, данное нововведение поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.

Вполне, я уверен, что наша армия справится. Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии, — отметил Джабаров.

По его словам, увеличение срока службы необходимо, учитывая сложную современную военную технику, с которой нельзя научиться быстро обращаться. Джабаров также подчеркнул, что если бы срок службы в армии составлял два года, то страна могла бы обойтись и без частичной мобилизации.

Владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин ранее предложил членам КПРФ, ЛДПР, а также партии «Родина» не просто делать заявления, а «взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки». Он назвал парламентариев «говорунами» и предложил им возглавить подразделения наподобие ЧВК Вагнера.