Пригожин призвал депутатов-«говорунов» из КПРФ и ЛДПР идти на фронт Бизнесмен Пригожин призвал депутатов-«говорунов» из КПРФ и ЛДПР отправиться в зону СВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила в соцсети «ВКонтакте», что владелец компании Евгений Пригожин предложил членам КПРФ, ЛДПР, а также партии «Родина» не просто делать заявления, а «взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки». Он назвал парламентариев «говорунами» и предложил им возглавить подразделения наподобие ЧВК Вагнера.

Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, я уже не говорю про партию «Родина». Единственные, кто участвует в жизни страны,— это союз Миронова с Прилепиным и «Единая Россия» в лице Турчака, Милонова, Валуева и нескольких других депутатов. Поэтому господ «говорунов» призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ’ЧВК Вагнера. А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки, — говорится в сообщении компании.

Ранее Пригожин поддержал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной Красного Лимана и допустившего отход с участка. Глава Чечни указал, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но Лапин не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Пригожин приветствовал речь Кадырова словами: «Рамзан, красавчик, жги». Бизнесмен добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».

Пригожин также выразил мнение, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь должны призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту и военнослужащих в отставке. Бизнесмен убежден в том, что в последнюю очередь должны призываться срочники, «отстрелявшие по три патрона» во время службы в армии. По мнению бизнесмена, мобилизации не подлежат представители «стратегически важных профессий», включая IT-специалистов.