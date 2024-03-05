В Совфеде предложили способы борьбы с мошенничеством при помощи сим-карт Сенатор Шейкин: абоненты должны подтверждать личность при пользовании сим-картой

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Для борьбы с мошенническими действиями при помощи сим-карт необходимо, чтобы абоненты подтверждали свою личность через сайт «Госуслуги», считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор подчеркнул, что услуги сим-карт должны быть доступны только после такой верификации.

Абонент, приобретая сим-карту и заключая договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, в своем личном кабинете на «Госуслугах»/ЕСИА подтверждает, что он пользуется выделенным ему в рамках такого договора абонентским номером, — пояснил сенатор.

Кроме того, следует ввести лимит по количеству сим-карт, которыми может пользоваться один человек. При этом количество может быть разное для физических лиц, юридических лиц и нерезидентов, считает Шейкин. Также стоит ввести административную ответственность за передачу сим-карты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем другому абоненту.

Ранее стало известно, что мошенники научились получать доступ к экранам смартфонов своих жертв. Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую получать данные через функцию трансляции экрана во время видеозвонка.