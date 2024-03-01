Мошенники научились получать доступ к картам через экран телефона «Сбер» назвал новый вид мошенничества через трансляцию экрана смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники научились получать доступ к экранам смартфонов своих жертв, сообщает «Сбер». Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую получать данные через функцию трансляции экрана во время видеозвонка.

Эксперты объясняют, что мошенник создает в мессенджере аккаунт с названием, имитирующим номер 900, и логотипом банка. С него делается первый звонок. «Сотрудник» банка предлагает обновить мобильное приложение. Если человек соглашается, спустя время ему по видеосвязи перезванивает «профильный специалист банка», который объясняет, что таким образом происходит идентификация клиента по биометрии.

После этого мошенник просит включить режим демонстрации экрана, чтобы подключиться к «роботизированной системе для диагностики счета», и войти в мобильное приложение банка. Трансляция экрана позволяет увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Это помогает заполучить доступ к личному кабинету клиента, украсть его деньги или убедить перевести их на «безопасный счет».

Ранее стало известно, что мошенники убедили пенсионерку из Санкт-Петербурга отдать им почти 17 млн рублей. Злоумышленники неоднократно звонили пожилой женщине и просили передать сбережения курьерам, чтобы «обеспечить безопасность денежных средств». Это продолжалось с конца июля 2023 года по 26 февраля 2024 года. Правоохранители принимают меры к раскрытию преступления.