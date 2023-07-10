В Совфеде пообещали принять к сведению передачу «азовцев» Эрдоганом Сенатор Джабаров: Эрдоган передал командиров «Азова», чтобы показать себя верным членом НАТО

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал президенту Украины Владимиру Зеленскому командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), чтобы перед саммитом НАТО показать себя верным членом Альянса, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор выразил уверенность, что рано или поздно эти украинские главари станут обычными террористами и будут ликвидированы.

Передача командиров «Азова» пускай остается на совести Эрдогана. Я думаю, что не стоит предавать значения и обострять конфликт. Мы в любом случае сделаем выводы и примем к сведению решение президента Турции, у нас никто ничего не забывает, — заявил Джабаров.

Парламентарий добавил, что России также удалось обменять и спасти своих военнослужащих, которые очень дороги для страны.

8 июля Зеленский после визита из Стамбула объявил о возвращении на Украину командиров «Азова» Дениса Прокопенко под позывным Редиса, Святослава Паламаря (Калина), а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) и бойцов Нацгвардии Олега Хоменко и Дениса Шлеги. Все они сдались во время осады металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение «азовцев» на Украину прямым нарушением договоренностей, согласно которым все указанные лица должны были находиться в Турции до завершения конфликта.