В Совфеде поддержали слова Лаврова об окончании гегемонии США Сенатор Цеков поддержал слова Лаврова о том, что США не могут чувствовать себя в безопасности

Фото: СФ РФ

Сенатор Сергей Цеков

Гегемония США заканчивается, им не удастся отсидеться за океаном, заявил NEWS.ru сенатор Сергей Цеков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон зря считает, что находится в безопасности. По словам сенатора, на сегодняшний день есть масса возможностей достать Соединенные Штаты в случае серьезного конфликта.

Гегемония США заканчивается на наших с вами глазах. Нам есть чем ответить, мы уже отвечаем нашей позицией на их желание мирового господства, и я считаю, что успешно. Они думают, если сидят за океанами, то они находятся в безопасности. Находились, до поры до времени. На сегодняшний день есть масса возможностей достать их в случае серьезного конфликта, прежде всего между США и Россией и США и Китаем, — рассказал Цеков.

Он добавил, что Соединенным Штатам наносится серьезный удар по экономике — идет планомерная работа по отказу от американского доллара, и это приведет к тому, что американцам придется серьезно начинать работать на своей территории, а не печатать деньги.

Американцы слабеют и будут слабеть еще больше, в этом уже нет никаких сомнений, это понимают не только у нас, но и в других странах уже, — резюмировал сенатор.

Лавров ранее заявил, что Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Москву, полагая, что ему все сойдет с рук. Так министр прокомментировал информацию о возможных поставках Украине истребителей F-16.