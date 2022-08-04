В Совфеде отреагировали на обвинение Amnesty International в адрес Киева Сенатор Цеков: даже у самых русофобских организаций открываются глаза про происходящее на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже у самых русофобских организаций начинают открываться глаза на происходящее на Украине, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя обвинение правозащитной организации Amnesty International в сторону Киева в размещении боевой техники в гражданских постройках. Сенатор подчеркнул, что подобный ход AI можно оценить только положительно.

[Заявление Amnesty International] можно оценить только положительно. Даже у самых русофобских организаций открываются глаза на происходящее на Украине. Надеюсь, они оценят и артиллерийские удары по ДНР и ЛНР, особенно разбрасывание противопехотных мин «Лепесток», запрещенных, кстати, международным правом. На них в основном подрываются мирные жители. Надеюсь, что они дадут оценку и обстрелу пункта содержания военнопленных украинских в Еленовке, — добавил сенатор.

Собеседник напомнил, что о тактике ВСУ — размещать боевую технику в школах, больницах и детсадах — говорилось давно, по его словам Киев занимается «тотальной фальсификацией, нарушает международное право в сфере обращения с мирными гражданами, с военнопленными».

Постоянно говорили, что ВСУ размещают технику в садах, школах, вузах, больницах. Дошло до них (до Amnesty International. — NEWS.ru). Думаю, это будет иметь минимальный эффект. Уверен, что основные спонсоры поставок оружия Украине — США и Европа — даже в этой ситуации продолжат защищать Украину. Например, они пытаются оправдать удар по Еленовке, — подытожил Цеков.

Ранее Amnesty International заявила о том, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Такие данные содержатся в докладе организации. Там заявили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.