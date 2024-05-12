В Совфеде отреагировали на массированный удар ВСУ по Белгороду Сенатор Климов: атака Киева на Белгород стала проявлением фашизма

Фото: РИА Новости

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Массированная атака украинских военных на Белгород и область, в результате которой обрушился целый подъезд жилого многоэтажного дома, является проявлением «обыкновенного фашизма», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он предположил, что киевские власти могут воевать только с мирным населением, передает Telegram-канал «Абзац».

Это обыкновенный фашизм, киевский режим может воевать только с гражданским населением, только на это хватает воли и остатков мозга. Ничем другим удары по гражданским объектам объяснить нельзя, — заявил он.

По словам Климова, на Украине считают, что такой шаг остановит Россию, но в действительности это совершенно не так. Он подчеркнул, что российская армия продолжит продвижение вперед, чтобы отодвинуть противника от границ России и прекратить обстрелы ВСУ. В завершение он напомнил, что начало СВО было вызвано непрекращающимися обстрелами Донбасса, которые длились на протяжении восьми лет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения части жилого дома пострадали 19 человек. Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.