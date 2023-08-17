В Совфеде оценили отказ Эстонии от русского языка Сенатор Джабаров назвал отказ от русского языка ударом ниже пояса для Эстонии

Фото: СФ РФ

Сенатор Владимир Джабаров

Замечания Эстонии со стороны ООН в связи с поправками в законодательство, ущемляющими изучение русского языка в школах, носят вялый характер, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По мнению парламентария, власти прибалтийской страны не станут реагировать на требования ООН.

Ранее сообщалось, что в Эстонии с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и достигнут почти €10 тысяч.

Это путь в никуда для Эстонии, где проживает много русскоговорящего населения, это удар ниже пояса. Это не укрепляет, а в будущем ослабит эстонское государство, — заявил Джабаров.

По его мнению, русскоязычное меньшинство должно бороться за свои права и рано или поздно сумеет доказать необходимость сохранения русского языка при обучении детей тех, для кого русский язык является родным.

Ранее сообщалось, что почти 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут быть принудительно выдворены из страны до 2 декабря этого года, если они не сдадут тест на знание латышского языка. Соответствующий законопроект об экзаменовке принял во втором чтении латвийский сейм. Решающее чтение закона состоится 4 мая. В случае принятия документа «евророссияне», в том числе тысячи пожилых людей, будут обязаны сдать экзамен на знание латышского языка до 1 сентября 2023 года.