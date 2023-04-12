Около 18 тысяч россиян в Латвии оказались под угрозой выдворения

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Почти 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут принудительно выдворить из страны до 2 декабря этого года, если они не сдадут тест на знание латышского языка, сообщает EADaily. Соответствующий законопроект об экзаменовке принял во втором чтении латвийский сейм. Решающее чтение закона состоится 4 мая.

В случае принятия документа «евророссияне», в том числе тысячи пожилых людей, будут обязаны сдать экзамен на знание латышского языка до 1 сентября 2023 года. Не прошедшие тест будут принудительно депортированы из Латвии.

Несмотря на критику на уровне ООН, в Латвии регулярно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка. Так, в стране запрещено школьное образование на русском языке. Также Конституционный суд страны в 2023 году запретил частным вузам предлагать русскоязычные программы обучения.

По официальным данным на начало 2022 года, численность русского населения Латвии составляла 454 350 человек, это 24,22% от всего населения страны. Из них 302 230 человек являются гражданами Латвии (66,52% от общего числа русских), 120 205 человек — негражданами Латвии (26,46% от общего числа русских), 31 915 человек (7,02%) — гражданами других стран. В начале 2022 года в Латвии проживало 39 206 граждан России.

Депутаты сейма Латвии от правящей партии «Национальное объединение» ранее подготовили поправки к закону о государственном языке, которые предполагают запрет на использование субтитров к фильмам на русском языке.