В Совфеде объяснили, почему в Болгарии выступают за выход страны из НАТО Сенатор Климов рассказал о недовольстве граждан властями Болгарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Болгарии много людей категорически против участия страны в НАТО, сообщил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что недовольстве присутствует не только среди простых граждан, но среди политиков, которые этого не скрывают. По мнению Климова, антивоенные митинги в Софии показывают, что страна должны выйти из альянса и перестать оказывать военную помощь Украине.

Я лично знаю много действующих активных политиков Болгарии, которые категорически против участия страны в НАТО. Есть целые политические партии и общественные движения русофилов. Западная политика, в частности США, оказывают влияние на внутриполитические вопросы, что не устраивает многих граждан. Они полагают, что Болгария полностью зависит от Америки, — сказал сенатор.

Климов подчеркнул, что акции недовольства не в первый раз проходят в стране. Сенатор добавляет, что некоторых граждан даже отправляют в тюрьмы за это. Из этого можно сделать вывод, продолжает он, что подобные акции вряд ли изменят политику государства и тех людей, которых усадили в кресло намеренно, чтобы Болгария из дружественной для России страны превратилась во врага.

Те силы, которые сегодня руководят Болгарией очень сильны, их поддерживают в ЕС. Но то, что миллионы обычных граждан имеют противоположную точку зрения — это факт, который я могу подтвердить, — отметил Климов.

6 сентября в столице Болгарии Софии прошла акции под лозунгом «Болгария — зона мира». Среди прочих требований манифестанты призывали болгарские власти прекратить оказывать военную помощь Украине.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только ВСУ потерпят поражение. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия начнут «откусывать целые куски» от страны.