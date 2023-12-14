В Совфеде обвинили Евросоюз в попытке подкупить Венгрию за €10 млрд Цеков обвинил Евросоюз в попытке подкупить Венгрию за €10 млрд

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Европейский союз пытается подкупить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за €10,2 млрд, которые ранее были заморожены Брюсселем из-за опасений по поводу независимости судебной системы, заявил NEWS.ru член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор от Крыма отметил, что авторитет политика пострадает, если он «поведется на подобные вещи».

Парламентарий допустил, что Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит ЕС именно из-за Орбана. По словам депутата, премьер-министр Венгрии и ранее пытался воздействовать на Украину и ее внутреннюю политику, а также отношения с Европой, при этом свою позицию он излагает открыто и довольно давно.

Венгрия укрепляет и продолжит укреплять свои позиции на международной арене, поэтому Европе ничего не остается, как прислушиваться к мнению Орбана. Евросоюз, правда, пытается его купить. Европейская комиссия намерена предоставить Орбану доступ к средствам ЕС, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений по поводу независимости судебной системы. Как он поступит в этой ситуации, неизвестно, но хотелось бы верить в лучшее. Авторитет политика, если он поведется на подобные вещи, конечно, пострадает, — подчеркнул Цеков.

При этом сенатор заявил, что позиция Орбана является не пророссийской, а пронациональной. По его словам, премьер-министр строит взаимоотношения исходя из интересов своей страны, а не западных государств, подобных США.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили информацию о разморозке средств для Венгрии. В ЕК уточнили, что Венгрия «приняла меры» и теперь может приступать к запросу компенсации в размере €10,2 млрд. Накануне в ЕК сообщили о получении из Будапешта пояснения по претензиям относительно вопросов верховенства права в республике. Данный спорный момент не позволял выделить Венгрии указанную сумму из бюджета Евросоюза.