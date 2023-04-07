В Совфеде назвали примерные сроки контрнаступления ВСУ Сенатор Бондарев: ВСУ могут пойти в наступление в период с мая по октябрь

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины могут начать наступление в период с мая по октябрь, пока их западная техника может быть хоть как-то эффективна, написал в своем Telegram-канале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По мнению сенатора, медлительность украинских войск связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных условиях при распутице.

Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна, — написал он.

Бондарев добавил, что Москва готова к любым вызовам со стороны противника, и Россию невозможно принудить к «невыгодному миру» на условиях Киева, продиктованных западными кураторами.

16 марта экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы страны активно готовятся к контрнаступлению. Он выразил мнение, что хорошим компромиссом для Киева стали бы поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые уже имеется готовая инфраструктура и персонал.

Арестович отметил, что, несмотря на подготовку украинских пилотов к управлению западной техникой, передача таких истребителей Киеву потребовала бы значительного времени.