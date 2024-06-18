В Совфеде напомнили Западу об опасности ударов по России Сенатор Ковитиди напомнила Западу об опасности ударов по России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ольга Ковитиди

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с NEWS.ru напомнила Западу, что удары по российским территориям опасны. Сенатор подчеркнула, что применение оружия в случае отсутствия реальной необходимости запрещено. По ее словам, подобные меры нужны, чтобы ограничить разрушения и бессмысленные страдания.

Запрещается применение таких видов оружия, которые не были бы оправданы реальной военной необходимостью или действие которых оказалось бы чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом или с предполагаемой военной угрозой. Подобные меры призваны ограничить разрушения и бессмысленные страдания, — пояснила Ковитиди.

Сенатор уточнила, что нормы международного права устанавливают запрет на применение видов оружия, имеющих неизбирательные и неконтролируемые последствия. Она добавила, что международные конвенции также четко разграничивают гражданские и военные объекты.

Международные конвенции четко разграничивают гражданские и военные объекты, чтобы при использовании оружия такое различие всегда соблюдалось. Следует отметить, что указанные нормы международного права применимы как к международным, так и немеждународным вооруженным конфликтам, — заключила сенатор.

Сенатор Виктор Бондарев ранее заявил, что Россия всегда готова ответить на агрессию НАТО. Таким образом он прокомментировал заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, недавно сообщившего об обсуждении планов по приведению своих ядерных арсеналов к готовности. По словам члена Совфеда, эти высказывания являются блефом.