Власти решили бороться с дефицитом учебников в школах Сенатор Матвиенко призвала губернаторов проверить ситуацию с учебниками в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов проверить, как обстоит ситуация с учебными пособиями в образовательных учреждениях, пишет «Парламентская газета». Ранее появилась информация, что в некоторых регионах России — в Ставропольском и Краснодарском краях, Рязанской и Оренбургской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии — возник дефицит учебников в школах.

В целом ряде регионов не хватает учебников. Потому что учебники новые, отпечатать их не успели. Прошу профильный комитет взять этот вопрос на контроль. Учебники должны быть везде. Надо закрыть эту тему, — отметила сенатор.

В Госдуме тоже озаботились данной проблемой. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что в некоторых школах выдают по одному пособию на нескольких учеников, печатают ксерокопии страниц или предлагают учиться по электронным учебникам.

28 сентября состоялось пленарное заседание, в котором спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поучаствовать министру просвещения Сергею Кравцову. Речь на встрече шла в том числе о недостатке учебных материалов в школах. Кравцов заявил, что местные власти оперативно отреагировали на ситуацию и докупили недостающие учебники. Тем временен депутаты собираются лично проверить данное заявление в рамках региональной недели. Член комитета по просвещению Лариса Тутова уточнила, что парламентарии усилят мониторинг по данному вопросу.

Было принято решение, что парламентарии плотно займутся вопросом учебников каждый в своих избирательных округах и усилят мониторинг информации об обеспечении школ учебниками, — рассказала депутат.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская уверена, что важно не только решить проблему, но и выявить причины произошедшего. Сенатор пояснила, что дефицит мог быть вызван монополией на издание учебников. По ее мнению, необходимо создать здоровую конкуренцию: это не только решит проблему нехватки пособий, но и повысит качество, а также снизит цены.

Матвиенко ранее рассказала, что на новые учебники наблюдается «космический» рост цен. По ее словам, в школах есть проблемы с учебниками «История России» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Кроме того, образовательные учреждения жалуются на нехватку учебников для десятиклассников «Теория вероятности и статистика».