В Совете Федерации отреагировали на обвинения РФ в бомбардировке Хиросимы Сенатор Цеков назвал абсурдными заявления о вине РФ в бомбардировке Хиросимы

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Хиросима, город, пострадавший от атомной бомбардировки США в 1945 году

Урсула фон дер Ляйен своими антироссийскими заявлениями отрабатывает свои деньги и потому допускает абсолютно оскорбительные выражения в адрес России, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, обвинения России в бомбардировке Хиросимы беспочвенны и абсурдны.

Урсула фон дер Ляйен своими антироссийскими заявлениями отрабатывает свои деньги, и потому допускает абсолютно оскорбительные выражения в адрес России. Появилась возможность высказаться, про Хиросиму вот рассказала, и видимо не важно, что это все ложь. Ее руссоненавистничество доходит до какого-то абсурда и при этом показывает уровень мышления нынешней Еврокомиссии. Она же не задумывается над тем, что говорит, и, видимо, очень плохо знает историю. Урсула фон дер Ляйен совершеннейшая двоечница. Сейчас она демонстрирует совершенно безграмотный, никчемный уровень европейской верхушки и именно эти двоечники сегодня возглавляют Евросоюз. Скоро они видимо начнут обвинять Россию в вековом рабстве африканского континента, от них ожидать можно любого абсурда, – рассказал Цеков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив вину за трагедию в Хиросиме на РФ. По мнению дипломата, именно так можно расценивать слова главы ЕК о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие» и о том, что «это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».