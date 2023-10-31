В Совбезе России оценили ситуацию с параллельным импортом Патрушев: использование параллельного импорта должно быть обоснованным

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николай Патрушев

С помощью параллельного импорта удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, но дальнейшее его использование должно быть обоснованным, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, параллельный импорт препятствует развитию отечественных разработок.

Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров, — сказал Патрушев.

Он пояснил, что рост инновационной и инвестиционной активности компаний, особенно в сферах наукоемкой и технологичной продукции, незначителен. До сих пор не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, которая имеет критическую важность для достижения технологического суверенитета, указал Патрушев. В результате, по его словам, российские компании продолжают покупать готовые продукты зарубежного производства, вместо того чтобы использовать имеющийся научно-технический потенциал.

Ранее сообщалось, что Минпромторг выступил против ввоза в Россию в рамках параллельного импорта лекарств из Индии. В ведомстве считают, что это может негативно отразиться на здоровье граждан. В Минздраве в свою очередь указали, что доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарств индийских производителей составила 48,3% среди всех таких средств иностранного производства.