В СФ отреагировали на конфискацию двух квартир дизайнера Лебедева в Киеве Сенатор Ковитиди назвала «правовой вакханалией» конфискацию двух киевских квартир дизайнера Лебедева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискация двух квартир российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве является «правовой вакханалией», рассказала NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, «о каком-то законе на Украине, где два верховных суда, говорить нельзя вообще».

Происходящее можно назвать правовой вакханалией. О каком-то законе на Украине, где два верховных суда, говорить нельзя вообще. Поэтому подобное проявление русофобии в виде нарушения священного института собственности для нас неудивительно. Что касается реакции России на такое проявление русофобии: мы действуем исключительно в рамках законодательства. Если мы будем отвечать на каждое такое проявление, думаю, мы только сами себя будем обесценивать, — подчеркнула Ковитиди.

На вопрос о возможной конфискации собственности граждан Украины в РФ собеседница ответила, что «нужно изучить вопрос системно, сколько у нас таких актов, насколько сегодня ими нарушаются законные права и интересы граждан РФ, а потом в рамках законодательства РФ мы можем реагировать».

Украина сегодня чрезвычайно токсична. Любые взаимоотношения с ней, сохранение режима собственности невозможны. Нужно изучить вопрос системно, сколько у нас таких актов, насколько сегодня ими нарушаются права законные права и интересы граждан РФ, а потом в рамках законодательства РФ мы можем реагировать, — подытожила Ковитиди.

Украинский Высший антикоррупционный суд конфисковал у российского дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в Киеве, сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых. При этом Лебедеву запретили въезд в страну еще в 2017 году.

По данным LIFE.ru, речь идет о квартирах на Ярославовом Валу и улице Саксаганского. При этом Лебедев является владельцем только первой жилплощади, а вторую квартиру, как полагают украинские власти, дизайнер переписал на своего знакомого незадолго до начала специальной военной операции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти заявил, что в настоящее время Лондон и другие столицы Запада не нашли способ легально конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины. Он также добавил, что Британия продолжает изучать различные способы конфискации замороженных активов РФ.