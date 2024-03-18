В руководстве Госдумы оценили эффект от провокаций на результат выборов Вице-спикер Госдумы Неверов: провокации никак не повлияли на выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Провокации на избирательных участках и DDOS-атаки никак не повлияли на избирательный процесс, заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов, избранный в парламент от Смоленской области. По его словам, они оказались ничем на фоне активной гражданской позиции россиян.

Что же касается различных провокаций на избирательных участках, DDOS-атак, то, думаю, всем очевидно: на избирательный процесс они никак не повлияли, а тем, кто выступил в роли исполнителей чужого заказа теперь придется отвечать перед законом. Все эти пакости просто «утонули» в активной гражданской позиции россиян, которые пришли на избирательные участки или воспользовались ДЭГ, — чтобы проголосовать за будущее нашей страны, — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также заверил, что провокации на избирательных участках не влияют на ход голосования. Он предупредил, что все исполнители акций будут преследоваться по уголовным статьям, в том числе по составам вроде диверсий и терактов. По статье о воспрепятствовании работе УИК можно получить срок до пяти лет, поэтому участники таких акций лишь ломают себе судьбу, резюмировал он.

До этого управление СКР Москвы сообщило о возбуждении уголовного дела против женщины, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Ей вменяют статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.