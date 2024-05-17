В Ростехе объяснили назначение Белоусова главой Минобороны РБК: Чемезов назвал правильным назначение Белоусова министром обороны

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Назначение бывшего вице-премьера РФ Андрея Белоусова главой Минобороны было неожиданным, но правильным, заявил в интервью РБК руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, оборонной сфере сейчас нужен тот, кто рассматривал бы ее как отрасль, которая могла бы оказаться перспективной для развития гражданской продукции.

У нас до начала специальной военной операции доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ у нас вырос в разы, ее доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она все равно выросла, — отметил Чемезов.

Он добавил, что новому главе министерства важно со всех сторон рассматривать оборонную промышленность, в том числе с точки зрения обеспечения вооруженных сил и производства высокотехнологичной гражданской продукции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что назначение Белоусова на должность министра обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Российский лидер подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока и Минобороны вписать в общую экономику страны.