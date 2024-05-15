Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны Путин: назначение Белоусова министром обороны связано с военными расходами

Фото: Sputnik/Alexander Astafyev/Kremlin via REUTERS

Андрей Белоусов

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил российский президент Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока и Минобороны вписать в общую экономику страны.

Белоусов прекрасно понимает, как экономику силового блока вписать в общую экономику страны, это чрезвычайно важные вещи, – подчеркнул Путин.

По словам президента, задачами главы Минобороны является оказания содействие главе государства в руководстве всей силовой составляющей страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7% или даже немного больше.

Все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены, несмотря на возросшие расходы на оборону, — отметил президент.

Также глава России отметил, что в Вооруженных силах РФ еще многое нужно сделать. По словам главы государства, быстрая реакция на изменения времени дает уверенность, что задачи будут решены.

Путин также отметил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям в зоне проведения военной операции на Украине улучшают положение. По его словам, российские войска выполняют все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом. Глава государства также напомнил, что в 2023 году российские войска смогли отразить все контратаки ВСУ.