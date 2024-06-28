В России захотели сократить срок аборта по желанию женщины В Госдуме предложили сократить срок аборта по желанию до девяти недель

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Профильный комитет Госдумы рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель, сообщает РИА Новости. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.

Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель, — говорится в рекомендациях.

В рекомендациях говорится, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач соцполитики государства, поэтому необходимо осуществлять меры, которые направлены на повышение рождаемости. Правительству РФ в Госдуме порекомендовали «обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных» независимо от места их проживания.

Ранее настоятель Спасского храма города Ярославля протоиерей Димитрий Ильичев сообщил, что в православии традиционно отмечается важность почитания родителей, крепкого брака, осуждаются разводы и аборты. По его словам, Церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей.