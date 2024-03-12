В РПЦ поддержали предложенный Путиным нацпроект по воспитанию Протоиерей Ильичев: церковь всегда за сохранение традиционных ценностей

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Владимир Путин преподнёс в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской икону Иоанна Предтечи XIX века

Русская православная церковь поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о разработке нацпроекта по воспитанию граждан с учетом традиционных ценностей, заявил в беседе с «Радио 1» настоятель Спасского храма города Ярославля протоиерей Димитрий Ильичев. Он подчеркнул, что церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей, поскольку они основаны на евангельской истине.

Это всегда были те постулаты, которые воспитывали целые поколения русских людей, на них нация была крепкой. И даже тогда, когда в советское время религиозная составляющая была убрана из воспитания, обучения и в целом из жизни, мы видим, что именно традиционные ценности сохраняли нашу страну, — подчеркнул священнослужитель.

Он напомнил, что в православии традиционно отмечается важность почитания родителей, крепкого брака, осуждаются разводы и аборты. Традиционной ценностью является и любовь к Родине, отметил Ильичев.

Ранее Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по нацпроекту для воспитания «гармонично развитых личностей». Делать это предполагается на основе традиционных российских ценностей. Срок исполнения поручения — до 1 июля.