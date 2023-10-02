В России предложили усилить помощь отцам-одиночкам Депутат Бессараб: отцы-одиночки должны иметь право на профобразование

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Отцы-одиночки или мужчины в отпуске по уходу за ребенком должны наравне с женщинами иметь возможность бесплатно получать профессиональное образование, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что в условиях быстро меняющейся конъюнктуры на рынке труда молодая женщина или мужчина, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, зачастую теряют свою профессиональную востребованность.

Было бы здорово, если бы наравне с женщинами мужчины, которые осуществляют уход за ребенком, а тем более мужчины, являющиеся отцами-одиночками, могли бы получить профессиональное образование и стать востребованными на рынке труда. Это бы помогло им в дальнейшем обеспечивать свою семью, — пояснила депутат.

Она напомнила, что в России в рамках нацпроекта «Демография» женщины в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающие мамы с детьми дошкольного возраста имеют возможность бесплатно получить профессиональное образование. Обучение осуществляется на базе вузов и колледжей, в том числе дистанционно.

Парламентарий добавила, что многие социальные гарантии в России действуют для обоих родителей.

Независимо от того, кто ухаживает за ребенком до полутора лет, это лицо имеет право на соответствующие трудовые гарантии — сохранение рабочего места на весь период отпуска по уходу за ребенком. Этот период засчитывается в страховой стаж. <...> Кроме того, сохраняются все социальные гарантии и нормы по выплатам соответствующих пособий, — рассказала Бессараб.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет до 565 тысяч рублей. Сегодня его размер составляет 383 тысячи рублей. В ведомстве также анонсировали увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.