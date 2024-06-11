В России появится «право на забвение» в интернете ГД обяжет операторов обеспечить «право на забвение» для иностранных сайтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который обяжет операторов обеспечить «право на забвение» в интернете, а также запрет на поисковую выдачу для всех иностранных сайтов, нарушающих законы РФ. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В первую очередь они направлены на так называемые зеркала запрещенных сайтов, передает ТАСС.

Согласно действующему закону, операторы должны будут прекратить выдавать сведения о сайтах с недостоверной, неактуальной или утратившей значение информации о конкретном гражданине по требованию этого гражданина. При этом уточняется, что поправки не распространяются на события, содержащие признаки уголовно наказуемых деяний и о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Нормы направлены на всех операторов поисковых систем. Они должны будут подключиться к реестру Роскомнадзора. Поправки вступят в силу с 1 октября текущего года.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ответственность за пользование VPN вводить неправильно. Таким образом депутат прокомментировал предложение бизнеса «максимально ограничить» доступ российских пользователей к VPN, добавив, что эти сервисы в России и так запрещены.