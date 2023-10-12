В России планируют сохранять пособия при досрочном выходе из декрета Правительство РФ сохранит детские пособия при досрочном выходе из декрета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о сохранении детских пособий по уходу за ребенком до 1,5 года в случае досрочного выхода из декрета. Документ опубликовали в думской электронной базе. В случае принятия закона он вступит в силу с 2024 года.

Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет <...> или в период предоставленного отпуска по уходу за ребенком работает у другого работодателя, — говорится в тексте законопроекта.

Предлагаемый закон направлен на поддержку работающих родителей, которые ухаживают за детьми до полутора лет, и стимулирование их к досрочному выходу на работу из декретного отпуска.

Как сообщалось ранее, материнский капитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, за второго ребенка — 834 тысячи рублей. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на маткапитал в следующем году могут рассчитывать более одного миллиона семей.