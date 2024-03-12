В России напомнили Германии о Нюрнбергском трибунале Яровая: действия Германии напрямую противоречат выводам Нюрнбергского трибунала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Яровая

Действия Германии, должностные лица которой ведут разговоры об ударах по территории России, напрямую противоречат выводам Нюрнбергского трибунала и могут рассматриваться как подготовка к террористическому акту, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Германия рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма. Об этом говорит, в частности, осквернение захоронения 354 советских воинов в немецком городе Пренцлау.

Действие, которое сегодня совершает руководство Германии, это еще и реабилитация нацизма, что напрямую противоречит выводам Нюрнбергского трибунала. Сегодня Германия рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма, — заявила Яровая.

Во вторник, 12 марта, Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров о нанесении ударов по территории России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал действия Германии преступлением и заявил, что оно будет иметь самые тяжелые последствия.

Государственная дума убеждена, что взаимовыгодный диалог России и Германии может предотвратить прямой вооруженный конфликт между государствами, последствия которого рискуют стать катастрофическими для Европы, заявил депутат от «Единой России» Алексей Говырин, комментируя обращение. По его словам, в бундестаге есть политические силы, выступающие за восстановление отношений с Россией.