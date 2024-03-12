«Взывать к разуму»: в Госдуме высказались об обращении к бундестагу Депутат Говырин: диалог ФРГ и РФ может предотвратить катастрофу в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума убеждена, что взаимовыгодный диалог России и Германии может предотвратить прямой вооруженный конфликт между государствами, последствия которого рискуют стать катастрофическими для Европы, заявил NEWS.ru депутат от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, в бундестаге есть политические силы, выступающие за восстановление отношений с Россией. Таким образом он прокомментировал обращение к федеральному собранию ФРГ в связи с утечкой разговора немецких офицеров о нанесении ударов по территории РФ.

Госдума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией, приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе. Пока есть шансы на то, что у власти в некоторых западных странах все еще есть здравомыслящие люди, со своей стороны Россия будет взывать к их разуму, чтобы предотвратить глобальный катаклизм, — сказал Говырин.

Парламентарий отметил, что блок Сары Вагенкнехт и фракция «Альтернативы для Германии» высказывают позицию за восстановление отношений с Москвой. При этом, по его словам, переговоры офицеров, которые обсуждали ракетный удар по Крымскому мосту, для немецкого руководства «как будто ничего страшного, как ни в чем ни бывало».

Они активно делают вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и потихоньку там расследуют сам факт слива этих файлов вместо расследования факта военного. Однако все нормальные люди во власти Германии должны понимать, к чему это может привести — такие нападения на страну, у которой есть ядерное оружие — это то, к чему толкает их власть, — заключил депутат.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня сообщил, что ГД приняла обращение к бундестагу в связи с утечкой телефонного разговора немецких военнослужащих об атаке на Россию. Депутат назвал действия Германии преступлением и заявил, что оно будет иметь самые тяжелые последствия.