В России начнут отказываться от пластиковых изделий Абрамченко: Россия начнет поэтапный отказ от одноразовых пластиковых изделий с 2025 года

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В России с 2025 года начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий, об этом сообщила вице-премьер РФ Виктории Абрамченко, передает ТАСС. Также вице-премьер отметила, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.

Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика и упаковки постепенно с 2025 года, — сказала она.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев ранее заявил, что данные обо всём мусоре в России внесут в цифровую экосистему. Буцаев добавил, что благодаря цифровой экосистеме РЭО удаётся обеспечивать взаимодействие федеральных и региональных органов власти, региональных операторов и прочих участников отрасли обращения с отходами.

В марте территорию России, за которую отвечают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, разделили на 287 зон. Начали работу 177 регоператоров, 13 из них пришлось сменить из-за низких сборов платежей за услуги, нарушения схем работы с ТКО и недоступности некоторых населённых пунктов.