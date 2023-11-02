В России начнут оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ

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В России начнут оперативно блокировать сайты, на которых организовываются сборы денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из закона, пописанного президентом страны. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как отмечается, инициатива позволяет генеральному прокурору России и его заместителям обращаться в Роскомнадзор для быстрой блокировки подобных публикаций. Соответствующие поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Также теперь закон касается и сайтов с информацией о пожертвовании на религиозные обряды. Они тоже будут блокироваться, если организация не имеет на это права.

Документ разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, заявил главы комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. По его словам, которые приводит РИА Новости, наказание за финансирование иностранного государства, направленное против безопасности РФ, уже содержится в статье 275 УК РФ «Государственная измена». Она предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в четверг, 2 ноября, президент подписал закон, по которому Москва отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон вступил в силу с момента опубликования.