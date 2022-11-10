В России могут ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за диверсии на биообъектах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. В законопроекте указано, что за это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов.

Ранее в Свердловской области задержали местного жителя, которого подозревают в попытке совершения диверсии на железной дороге, сообщает региональное управление ФСБ. Отмечается, что в отношении задержанного заведено уголовное дело, с ним проводятся следственные действия.

По данным агентства, задержанный мужчина установил на железнодорожном перегоне Реж — Стриганово в Свердловской области устройство, которое могло привести к сходу состава с путей. Установленное устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД. Действия диверсанта не привели к трагедии.