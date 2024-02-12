Стало известно о планах властей ограничить «серый» завоз иномарок в Россию «Известия»: кабмин намерен ужесточить импорт автомобилей в РФ через страны ЕАЭС

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Правительство РФ планирует усилить контроль за начислением таможенных платежей при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС, сообщила газета «Известия». По данным издания, премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение Евразийскому межправительственному совету. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение, что «закручивание гаек» может привести к сокращению потока автомобилей, проходящих через страны ЕАЭС.

Исчезнет привлекательность использования тех или иных льгот и лазеек при «таможенных» машинах. С учетом того, что цепочки поставок автомобилей давно выстроены, это затрагивает интересы большого числа фирм и частников-перегонщиков как у нас, так и в странах ЕАЭС, — отметил эксперт.

Согласно проекту поручения, на который ссылается издание, странам ЕАЭС, к которым вместе с Россией относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, предлагается проработать «управление рисками» для всех таможенных служб и предусмотреть возможность проведения мероприятий по контролю товаров, оформленных в одном государстве и затем ввезенных в другое. Процесс предусматривает «возможность дополнительного начисления таможенных платежей», указано в документе.

Таможенные органы ЕАЭС планируют обязать ежемесячно направлять в комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров, в первую очередь, — автомобилей. В качестве примера нарушений, касающихся существенного занижения таможенной стоимости, в документе приводятся факты завоза в Россию электромобилей, оформленных в Киргизии. В документе указано, что это нивелирует меры по развитию внутреннего производства и сокращает поступления в бюджет РФ.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в Россию завозят машины с заниженной таможенной стоимостью не только через Киргизию, но и другие страны ЕАЭС. По его словам, приходилось наблюдать много случаев, когда завозимые в РФ машины, стоимость которых в документах была явно ниже рыночной, проходили таможенное оформление в Армении и Казахстане.

Ранее российские дилеры начали испытывать трудности с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Чаще всего на профильных форумах начали жаловаться на невозможность подключить диагностическое программное обеспечение.