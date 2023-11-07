В России могут начать маркировать учебную литературу Минпромторг РФ предложил маркировать учебную литературу с 2024 года

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В России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года проведут эксперимент с маркировкой учебной литературы, говорится в проекте правительства на официальном федеральном портале нормативных правовых актов. Документ разработан Министерством промышленности и торговли с учетом предложений и отзывов от Российского книжного союза и других участников отрасли.

Согласно проекту, правительство России предлагает провести эксперимент с использованием средств идентификации для отдельных категорий печатной продукции, в частности учебников общеобразовательного назначения. Основная цель эксперимента — апробация механизмов цифровой маркировки учебников в России.

Предполагается, что также это создаст необходимые условия для защиты интересов как производителей, так и покупателей учебной литературы. Кроме того, шаг направлен на более эффективное управление оборотом учебной продукции, а также обеспечение прозрачности и качества этой категории товаров на российском рынке.

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