«Письма из Ленинграда» предложили включить в школьную программу Ректор РГГУ Безбородов: «Письма из Ленинграда» должны войти в школьную программу

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Проект «Письма из Ленинграда», посвященный освобождению города от блокады в годы Великой Отечественной войны, предложили включить в учебники для школ и вузов, сообщает «Парламентская газета». Как заявил в ходе презентации проекта в пресс-центре издания ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, идея должна быть воплощена не только в журнальном варианте.

Это должна быть книжная редакция, которая должна поступить в школы, в вузы, и на которой должен строиться учебный процесс, — подчеркнул Безбородов.

По его словам, РГГУ готов предоставить издательскую базу университета для реализации этой идеи.

«Письма из Ленинграда» — исторический мультимедийный проект «Парламентской газеты», отмечает издание. Он посвящен памяти людей, живших в блокадном городе, и представляет собой архивные письма ленинградцев, исторические справки с фронтов и выдержки из городских газет того времени. Документы предоставлены Музеем обороны и блокады Ленинграда. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и доступен читателям печатной версии и посетителям сайта и соцсетей «Парламентской газеты».

По словам автора проекта, журналиста Александры Медведевой, блокада — это не только 125 граммов хлеба и дневник Тани Савичевой, как это событие еще недавно изучали в школах. Как подчеркнул главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников, «Письма из Ленинграда» позволяют составить целостную картину того, что тогда происходило в городе.

Это нужно для современной молодежи, для будущих поколений, чтобы блокада и война не становились абзацем из учебника или эпизодом из художественного фильма. Нам хотелось донести, что память о войне должна быть личной для каждого из нас, потому что в России нет семьи, которую бы война не затронула, — рассказал Коренников.

Проект «Письма из Ленинграда» был запущен 8 сентября 2023 года и продлится до 27 января 2024 года. Он приурочен к 80-летию освобождения города от немецко-фашистской блокады.