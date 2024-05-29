В России исключили разрушение экономики из-за санкций Антонов: западные санкции или эмбарго не смогут разрушить экономику России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российскую экономику не смогут разрушить никакие западные санкции или эмбарго, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба дипмиссии. По его словам, в итоге в проигрыше окажутся Соединенные Штаты и их сателлиты.

Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути, — обратил внимание дипломат.

Как отметил Антонов, Белый дом мало беспокоят экономические интересы европейских стран. В итоге санкционная политика еще больше отразится именно на Вашингтоне и его союзниках, констатировал посол.

Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх пояснил, что США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт в санкционной политике. История введения торговых ограничений «не блестящая», в то же время признал он.

До этого экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев уточнил, что западные компании эмоционально отреагировали на инициативу США по поводу санкций и команды ухода из России, совершенно не собираясь этого делать. Американские и европейские фирмы не хотят терять развивающийся российский рынок, который предлагает выгодные условия ведения бизнеса, резюмировал эксперт.