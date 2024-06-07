В России хотят ужесточить штрафы за нарушение правил продажи вейпов Депутат Спиридонов: в ГД внесут проект о штрафах за нарушения при продаже вейпов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроект об ужесточении штрафов за нарушение правил продажи вейпов планируется внести в Государственную думу в весеннюю сессию, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по промышленности и торговли Александр Спиридонов на полях Петербургского международного экономического форума. Проект также подразумевает остановку деятельности точек продажи на срок до полутора месяцев.

Во-первых, штрафы поднимаются, а во-вторых, за нарушение, особенно в части продаж несовершеннолетним, будет грозить продавцам, предпринимателям остановка деятельности предприятия, ну, вот этой точки продажи, от месяца до полутора, — отметил Спиридонов.

Как утверждает депутат, проект уже разработан. Он был направлен на отзыв правительства РФ. После этого ожидается, что закон будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что в России необходимо полностью запретить не только вейпы, но и системы нагревания табака Iqos, а также другие электронные сигареты. Он подчеркнул, что государство должно заботиться о здоровье граждан без разделений. Депутат также обвинил компании, продающие такие товары, в желании подсадить людей на никотин.