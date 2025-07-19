В России хотят блокировать сайты с фильмами о нетрадиционных ценностях

В России хотят блокировать сайты с фильмами о нетрадиционных ценностях Госдума может одобрить блокировку сайтов с фильмами о нетрадиционных ценностях

Госдума рассмотрит поправки в законодательство, подразумевающие блокировку киносайтов или страниц в соцсетях, где размещаются фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, сообщает «Интерфакс». Соответствующие поправки предложил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно инициативе, требования коснутся владельцев сайтов или страниц в соцсетях с более чем 100 тысячами посещений в сутки, где за плату или с рекламой выкладывают видео. Они должны будут пресекать распространение произведений, дискредитирующих российские духовно-нравственные ценности.

Также владельцы таких платформ должны будут после получения предупреждений от Роскомнадзора удалять подобные видео. Срок на удаление — сутки.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта. Кроме того, законопроект призван увеличить число поводов отказать фильму в прокате. К таким относятся наличие в кинокартине «материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности россиян».