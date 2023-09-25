В России пообещали увеличение суммы налоговых вычетов Сенатор Святенко пообещала удвоение суммы вычета из НДФЛ за обучение ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предельный размер налогового вычета по НДФЛ в России может вырасти в два раза, заявила в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, после принятия соответствующего закона наибольший вычет можно будет получить с расходов на обучение ребенка, а также с приобретения лекарств для себя.

Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Сейчас это 50 тысяч. Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей, — отметила сенатор.

Кроме того, по ее словам, вырастет предельный размер социального налогового вычета на собственное обучение, приобретение медикаментов для себя, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование — до 150 тысяч. Сейчас это 120 тысяч. Максимальный вычет составит 19 500 рублей.

Эти и другие меры социальной поддержки населения будут рассмотрены в ходе осенней сессии Совета Федерации, которая открывается 25 сентября, пишет издание. Как рассказала Святенко, федеральный бюджет на 2024 год должен быть внесен в Госдуму до 1 октября, и принципиально важно, чтобы заложенные в нем суммы, выделяемые на социальную сферу, были не ниже, а выше, чем в текущем году.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев заявил о необходимости отмены в России НДФЛ для граждан, которые получают зарплату меньше 30 тысяч рублей. Эксперт пояснил, что после уплаты налога при такой зарплате человек остается с суммой ниже прожиточного минимума.