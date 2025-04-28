В РФ введут уголовную ответственность для помогающих мошенникам дропперов Правительство РФ подготовило поправки об уголовной ответственности для дропперов

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Правительство России подготовило поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконный оборот платежных средств (статья 187 УК РФ), заявил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые меры направлены против дропперов — людей, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

[Уже] принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников. В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов, — сказал он.

Согласно изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия предлагается ввести наказание в виде срока до шести лет со штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей. Целью предлагаемых поправок является создание многоуровневой системы защиты для снижения рисков мошенничества. Ожидается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит поправки для их внесения в Госдуму 28 апреля.

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили у россиян 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Сейчас за передачу карт злоумышленникам грозит лишь штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали похищать пароли от банковских карт и деньги, рассылая в Telegram фишинговые ссылки от лица крупных банков или известных компаний. В ведомстве подчеркнули, что аферисты убеждают жертву подписаться на канал компании и принять участие в акции — например, получать от 50% до 70% кешбэка за покупки.