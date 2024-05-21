В правительстве одобрили компенсацию за работу в выходные при увольнении Кабмин одобрил предложение Минтруда о компенсации работы в выходные и праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия одобрила поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают обязанность работодателя компенсировать работникам неиспользованные отгулы за исполнение должностных обязанностей в праздничные и выходные дни, сообщают «Известия». Изменения могут вступить в силу в марте 2025 года при поддержке Госдумой.

Компании чаще предлагают отгулы, нежели двойную оплату труда, поскольку последнее приводит к увеличению затрат организации, — заявила изданию профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

Она отметила, что работодатели часто нарушают право сотрудника на отгул или компенсацию. Это приводит к обращениям в трудовую инспекцию или суд. Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Софья Мореева добавила, что предложение, подготовленное Минтрудом, заполняет пробел в законодательстве.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что введение четырехдневной рабочей недели в России зависит от уровня развития искусственного интеллекта. Парламентарий отметил, что основная задача — сделать так, чтобы не падала производительность труда и не снижались доходы населения.