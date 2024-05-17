В Госдуме объяснили, от чего зависит введение четырехдевной рабочей недели Депутат Нилов: введение четырехдневной рабочей недели зависит от развития ИИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Введение четырехдневной рабочей недели в России зависит от уровня развития искусственного интеллекта, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что основная задача сделать так, чтобы не падала производительность труда и не снижались доходы населения.

Задача — чтобы доходы не снижалась, производительность труда не падала, а все выпадающие временные затраты человека замещались искусственным интеллектом, компьютерами, робототехникой и оптимизацией производства, — пояснил депутат.

По его словам, рынок сам отрегулируется, а искусственно насаждать четырехдневную рабочую неделю во все отрасли опасно. Парламентарий также призвал не забывать, что есть сферы, где точно не будет сокращения. Кроме того, не надо лишать людей, получающих сдельную зарплату, дохода, уточнил Нилов.

Мы со временем к этому придем. Регуляторика должна быть тогда, кода все само устоится. Как это было с удаленной и смешанной занятостью, когда это стало нормальным явлением во время COVID-19, — заключил депутат.

Нилов ранее рассказал, что введение четырехдневной рабочей недели опасно, так как может произойти рост инфляции. Парламентарий отметил, что сокращение рабочих часов приведет к дополнительной нагрузке на экономику, росту цен и безработицы, а также к закрытию предприятий.