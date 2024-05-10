В поведении Путина заметили важную деталь Политолог Виноградов: у Путина меняется формат встреч с отдельными чиновниками

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин все чаще проводит встречи в формате «начальник – подчиненный», написал политолог Михаил Виноградов в своем Telegram-канале. По его словам, между весной и летом 2023 года меняется формат встреч Путина с отдельными чиновниками.

Если раньше он всегда демократично садился напротив, то с тех пор все чаще остается в «президиуме». На равных чаще всего остаются главы регионов (кроме Беглова), главы компаний (кроме Чемезова), зарубежные собеседники, — подчеркнул Виноградов.

По словам эксперта, Путин проводит разговор в формате «начальник — подчиненный» с членами правительства (включая и. о. премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу), спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой и ректором МГУ Виктором Садовничим.

В последнее время этот формат все чаще. Наверняка в этом есть какая-то неочевидная логика: в протоколе обычно мелочей не бывает. И да, судя по фото, дело не в длине стола, — заключил Виноградов.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство в ближайшие шесть лет будет работать над повышением уровня жизни граждан, поддержкой семей с детьми, укреплением экономики, развитием регионов, цифровой трансформацией и обеспечением технологического суверенитета страны. На рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства он призвал сосредоточиться на послании президента Федеральному собранию.