В Подмосковье призвали «засидевшихся в кабинете» помогать бойцам СВО Глава Подмосковья Воробьев призвал «засидевшихся в кабинете» чиновников помогать бойцам СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для помощи семьям мобилизованных и бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, должна быть организована качественная командная работа, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе выступления на еженедельном совещании перед зампредами. Он призвал «засидевшихся в кабинете» чиновников уделить внимание тем, кто сейчас оказался в сложной ситуации на фоне СВО, сообщает «360».

Если вдруг кто-то засиделся в кабинете и поймал себя на мысли, что он все дела сделал, <...> то точно каждый из нас должен уделить внимание тем, кто испытывает сейчас сложности, переживания. Потому что, опять же ссылаясь и цитируя нашего президента, речь идет о том, чтобы мы были одной командой, — пояснил Воробьев.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья продолжат оказывать помощь мобилизованным и их семьям. Губернатор также выразил надежду, что командная работа для поддержки бойцов и их близких ведется «от чистого сердца».

Воробьев напомнил, что в ходе встречи с мобилизованными и их семьями в Кантемировской дивизии перед властями встали новые задачи. Губернатор призвал решить их в ускоренном порядке, так как отправившихся в зону СВО в регионе много. Глава Подмосковья отметил, что необходимо подготовить дополнительные разъяснения по отпускам и ротациям мобилизованных.

В завершение этого момента еще раз сделаю акцент, который я регулярно повторяю. Очень прошу, чтобы он вам не надоедал. В своих постановлениях, указах мы не можем прописать каждую мелочь, каждый нюанс, — заключил Воробьев.

Добровольцы СВО ранее получили новые льготы. Участники добровольческих отрядов смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО без потери денежных средств и получать бесплатную медицинскую помощь и лекарства.