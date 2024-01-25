В Подмосковье модернизируют сферу ЖКХ после аварии в Климовске Глава Подмосковья Воробьев пообещал модернизировать сферу ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал модернизировать сферу ЖКХ в регионе после аварии в Климовске. Губернатор внес предложения о поправках в федеральные законы и встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, пишет «360». По словам Воробьева, данная сфера нуждается в особом контроле, чтобы жители были защищены от новых коммунальных проблем.

Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики, — пояснил глава Подмосковья.

Предложения связаны в том числе с ответственностью коммунальщиков и собственников теплосетей за подготовку к каждому отопительному сезону. Файзуллин подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ ведется совместно с Госдумой и Советом Федерации. Министр уточнил, что на повестке также остается вопрос соблюдения норм и инструкций при внештатных ситуациях.

Ранее замглавы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, из-за которого 176 жилых домов остались без отопления. Также под стражу до 7 марта отправили начальника котельной в Климовске Александра Чикова.