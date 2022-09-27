ФСБ задержала в Москве вербовщика ИГ

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В Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «ИГИЛ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный является гражданином одной из стран Центральной Азии. Помимо пропагандирования идеологии террористической организации среди своих соотечественников в Москве и Воронеже он публиковал материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке в интернете и мессенджерах.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Ему предъявлено обвинение, мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Дипломат был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.