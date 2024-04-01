«В отпуск он уходит?»: Путин озаботился графиком работы Деда Мороза Путин заинтересовался графиком работы Деда Мороза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым спросил, собирается ли Дед Мороз в отпуск, передает Кремль. На это он получил ответ, что «добрый волшебник» работает круглосуточно и без передышки. Отмечается, что этот разговор случился во время обсуждения развития туризма на севере России.

Дед Мороз у вас собирается в отпуск? <...> В отпуск он уходит летом или как? — отметил президент.

Филимонов заявил, что одна из задач — обеспечить круглогодичную работу вотчины Деда Мороза. Он отметил, что в этом есть экономический смысл, на что Путин пошутил, что летом «дедушка растает». В ответ губернатор подчеркнул, что летом Дед Мороз должен находиться в особом тереме.

Он летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей, для того чтобы провести обширную, интересную, глубокую, познавательную экскурсионную программу, — добавил врио области.

Ранее Путин поручил правительству выделить на развитие туристической отрасли не менее 403 млрд рублей в следующие пять лет. Он также потребовал разработать национальный проект под названием «Туризм и индустрия гостеприимства».