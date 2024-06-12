В МО раскрыли подробности второго этапа ядерных учений с «Искандером» МО: ВС России отрабатывают подготовку пусков из «Искандера»

Фото: МО РФ

В рамках второго этапа ядерных учений соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М», сообщили в Министерстве обороны. Также военнослужащие снаряжают технику ракетами-носителями и учатся применять скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пуску.

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, — сообщили в Минобороны.

Личный состав кораблей ВМФ тем временем отрабатывает снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования. Цель учений — поддержание готовности применения ядерного оружия.

{{widget-content-164965}}

Ранее экипажи кораблей Северного флота ВМФ России провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия. Мероприятия прошли на удалении свыше 600 километров.